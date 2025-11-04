今年９月下旬に兵庫県三木市の公園で見つかった人骨について、身元が神戸市垂水区の男性（５５）と判明しました。事件に巻き込まれた可能性は低いということです。９月２８日午前、兵庫県三木市の県立三木総合防災公園で、草刈り作業をしていた６０代の男性が、人骨を見つけました。人骨はひざ下部分だけが欠落していて、着衣も一部巻きついている状態でした。切断痕など目立った外傷はありませんでした。科学捜査の結果、