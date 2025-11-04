国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。第1ラウンドのペアリングが発表され、前年覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）、フリア・ロペス・ラミレス（スペイン）と同組。午前9時50分に1番からスタートする。前週に今季2勝目を挙げた山下美夢有（24＝花王）はメルセ