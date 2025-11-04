高値での推移が続いていた日経平均株価ですが、きょうは4日ぶりの値下がりとなりました。東京株式市場で、日経平均株価は先週末の終値から914円安い5万1497円と、節目の5万2000円を割り込んで、きょうの取引を終えました。日経平均株価は先週はじめに史上初となる5万円の大台を突破し、5万2000円台まで急上昇しましたが、きょうはその反動から売り注文が先行。これまでの上昇をけん引してきた銘柄が売られたほか、午後は円相場が午