東京証券取引所連休明け4日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反落し、節目の5万2000円を割り込んだ。終値は前週末比914円14銭安の5万1497円20銭。朝方は好決算銘柄が買われ、平均株価や東証株価指数（TOPIX）が取引時間中としての最高値を更新。ただ相場の過熱感に対する警戒感も強く、午後は利益確定のための売り注文が拡大した。平均株価の下落は4営業日ぶり。TOPIXの終値は21.69ポイント安の3310.14。出来高は