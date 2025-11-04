8月の記録的大雨で農業関連の被害総額が605億円に上った地域で、災害査定が行われています。10月28日、上天草市大矢野町を訪れたのは、九州農政局と九州財務局の職員です。災害査定とは、復旧に向けて国が復旧費用や工法を決めるためのものです。 この日は、県の職員から当時の気象状況が説明されたあと、上天草市の広崎排水機場では、80センチほど浸水して故障した操作盤やポンプの被害状況、復旧方法を確認していました。8月