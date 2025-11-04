ネパールのシリチョン峰から望むヒマラヤ山脈＝10月/Ambir Tolang/NurPhoto/Getty Images（CNN）ネパールのヤルン・リ山で3日、雪崩がキャンプを襲い、少なくとも3人が死亡、外国人登山者4人が依然として行方不明となっている。当局が発表した。ネパール・ドラカ地区の警察副本部長、ギャン・クマール・マハト氏によると、少なくとも16人が標高5630メートルのヤルン・リ山を登っていた現地時間午前10時30分前後、雪崩が発生した。