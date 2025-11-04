元AKBのタレント大島麻衣（38）が3日深夜放送のフジテレビ系「井戸端3姉妹は夜もすがら」（火曜深夜2時15分）に出演。学生時代の恋愛を振り返った。大島は「恋愛の仕方は世代で変わってきたよね」と切り出し、「うちらなんて学生時代、携帯を学校に持って行けないから。持ってない子もいたから。手紙を回したりとかしてたわけ。ノートの切れ端切って…」と説明。「クラスに彼氏とかがいたりしたら、これで『今日一緒に帰ろう』とか