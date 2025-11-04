NECが生成AI（人工知能）を活用したキャリア相談を始めた。AI相談を利用することで、「場所を選ばず、いつでも気軽にキャリアの相談ができる」（同社）ようになる。 このキャリア相談ツールは、AIがキャリアやカウンセリングに関する代表的な理論や過去５年分の社員の相談傾向を学習。「ＡＩ時代にどのようなスキルを身に付けるべきか？」など、利用者が相談事を入力すると、それに応じた反応や選択肢を提示する仕組み