玉島警察署 SNSで知り合った16歳未満の少女と性交等をしたとして、岡山県井原市の無職の男(27)が4日、不同意性交等罪の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年7月16日正午ごろから午後2時まで、大阪府の10代の少女が16歳未満であることを知りながら、宿泊施設で性交等をした疑いが持たれています。 9月に少女から玉島警察署に被害申告があり、被害者への事情聴取などの捜査で男の関与が浮上しました。