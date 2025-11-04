【通貨別まとめと見通し】スイス円 先週のまとめ 高値圏での調整 先々週までの強い上昇トレンドを受けて、げつよう日に先々週高値を更新も、そのごは利益確定売りにより、いったん上値が抑えられた。日銀会合後の円売りに急騰。月曜日の高値を超えて192円70銭前後と史上最高値を更新。週末にかけては利益確定の売り。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 192.70円 (史上最高値)191.00円 - 191.50円（短期のレジスタン