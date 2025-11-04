【ユーロ圏】 フランス財政収支（9月）16:45 予想N/A前回-1575.0億ユーロ 【ブラジル】 鉱工業生産指数（9月）21:00 予想N/A前回-0.7%（前年比) 【NZ】 雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45 予想5.4%前回5.2%（失業率) 予想0.2%前回-0.1%（雇用者数増減（前期比）) 予想-0.2%前回-0.9%（雇用者数増減（前年比）) ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延