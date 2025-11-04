豪中銀市場予想通り据え置き会合後は売り優勢＝オセアニア為替概況 4日の市場。注目された豪準備銀行（’中央銀行）金融政策会合は市場予想通り金利を据え置いた。声明では7-9月期の物価上昇について、一時的との見方を示した。金融政策は依然幾分引き締め的との表現もあり、会合後は豪ドル売りを誘った。対ドルで0.6535前後から0.6518を付けると少し戻して、ブロック豪中銀総裁会見を迎えると、今回の会合で利下げは検討