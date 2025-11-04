15:45レーン・フィンランド中銀総裁、財政政策会議出席 16:40ラガルドECB総裁、欧州経済について講演 16:55パツァリデス・キプロス中銀総裁、Economist主催イベント出席 18:00エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際銀行会議出席 19:00ラガルドECB総裁、記者会見 レーン・フィンランド中銀総裁、ユーロ圏経済見通しについて講演 20:35ボウマンFRB副議長、サンタンデール銀行主催会議出席