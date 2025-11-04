ドル円一時１５３．４８レベル、安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は一時153.48レベルと本日の安値を広げている。クロス円も全般に下押しされており、円全面高となっている。 USD/JPY153.53EUR/JPY176.93GBP/JPY201.47AUD/JPY99.92