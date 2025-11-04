154円台半ばの重さを確認後、株安など受けてドル売り円買い強まる＝東京為替概況 ドル円は朝のドル高円安局面で154円48銭を付けた。先週後半二度上値を抑えた154円40銭台をトライし、小幅ながら高値を更新も、154円50銭前後の売りを崩せず、その後は利益確定売りなどに押された。片山財務相の足元で一方的で急激な動きがみられるといった発言なども円買いを誘った。 マイナス圏スタートも午前はプラス圏浮上など