共同紙販ホールディングス [東証Ｓ] が11月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は800万円の赤字(前年同期は600万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比2.6倍の5800万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は1500万円の赤字(