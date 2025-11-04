真美子さんが夫の勇姿をスマホに収めました。21世紀初＆球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。日本時間4日に、優勝パレードが行われ選手らが家族とともに参加しました。大谷翔平選手も真美子さんと共にバスに乗り込みパレードを満喫します。沿道から注がれるファンからの声援に応える大谷選手。時折真美子さんにも声をかけ夫婦で楽しんでいました。真美子さんはスマホを手に大谷選手を撮影。沿道のファンを背に