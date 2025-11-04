アイドルユニット「ve.ナース」に所属した元グラビアアイドルのあおい夏海（39）が4日、双子の男児を出産したことを報告した。あおいは出産前日の3日からインスタグラムで「ついに明日！！！！！！双子爆誕！！！！ドキドキが大きくなってきた！！！楽しみすぎる」と我が子の誕生を待ち望み、「今日まで10カ月ずっと一緒に私のお腹の中で生きてくれた双子ちゃん本当にありがとう一緒に過ごしたマタニティライフは本当に幸せだ