スズデン [東証Ｓ] が11月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比19.5％減の9.9億円に減り、通期計画の22億円に対する進捗率は45.3％となり、5年平均の47.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.2％減の12億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9