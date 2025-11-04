11月4日、B1東地区のアルバルク東京は、ブランドン・デイヴィスを「左腓腹筋損傷」のため2日付でインジュアリーリストに登録した。 アメリカ出身現在34歳のデイヴィスは、208センチ109キロのセンター。ブリガムヤング大学からドラフト外でフィラデルフィア・セブンティシクサーズに入団し、NBA通算78試合に出場した実績を持つ元NBAプレーヤーだ。 今シーズンからA東京に加入し期