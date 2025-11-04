いわきFCは4日、流通経済大のDF大氏凛州(22)とDF坂本光(21)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。大氏はクラブ公式サイトを通じ、「どんな時でもずっと支えてくれた家族、共に切磋琢磨してきた仲間、サッカー面・人間面でも成長させてくださった指導者の方々への感謝の気持ちを忘れず、いつもポジティブにコツコツと謙虚に、努力し続けます。一日でも早くチームに慣れ、自分の持ち味である走って走って最後ま