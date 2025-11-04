4日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数664、値下がり銘柄数745と、値下がりが優勢だった。 個別ではアクシーズ、ヤスハラケミカル、シリウスビジョン、ウェーブロックホールディングスがストップ高。萬世電機、大東港運は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、インターライフホールディングス、日本電技、守谷商会、第一建設工業など56銘柄は年初来高値を更新。光陽