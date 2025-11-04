4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ231763 -26.8 45730 ２. 野村日経平均 25616-1.9 53540 ３. 日経ベア２ 2234716.5 139.2 ４. 日経Ｄインバ 21084 -38.45667