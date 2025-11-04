キヤノンは11月4日（火）、新しいデジタルカメラの発表を予感させるティザー告知をInstagramで公開した。10月28日（火）にも同様の告知を行っていたが、今回は発表日時と思われる具体的な日時が追加された。 公開されたのは前回と同じくCanon EOS公式アカウント（@eos_canonjp）での投稿。前回はシルエットのみだったレンズ交換式デジタルカメラと交換レンズの輪郭がより鮮明になった。 11月6日（木）15時00分になに