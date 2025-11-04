ボートレースまるがめ公式アンバサダー・篠崎こころがPR隊とともに4日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、7日から12日まで行われる開設73周年記念競走「G1京極賞」をアピールした。秋がグッと深まるまるがめボートに今年も豪華メンバーが集結した。5月27日〜6月1日に同地で行われたボートレースオールスターを制した佐藤隆太郎（31＝東京）をはじめ西山貴浩（38＝福岡、徳山オーシャンカップ）、白井英治（49＝山口、若松メ