日本ハムは4日、古林睿煬投手(25)が台湾に帰国するため、航空機で日本を離れたと発表した。来日1年目の今季は、7試合の登板で2勝2敗、防御率3.62だった。6月3日阪神戦の途中に左脇腹を痛めて離脱も経験したが、ソフトバンクとのCSファイナルSの5戦目に先発し、5回途中2安打無失点の好投を見せていた。