離陸後のスロットル操作や着陸も自律操作アメリカの新興防衛企業であるアンドゥリル・インダストリーズは2025年10月31日、YFQ-44A共働戦闘機（CCA）の飛行実験を行ったと発表しました。【画像】と、飛んだぞ！ これが、アメリカ空軍初の無人戦闘機のひとつです同機は、将来的には有人機であるF-47などの第6世代戦闘機や既存F-22やF-35などの第5世代戦闘機と共同して空戦を行うことが想定されている自律飛行可能な無人機になり