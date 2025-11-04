『ねこもんすたー フミフミ』（ぱんだにあ /竹書房）第18回【全18回】【漫画】『ねこもんすたー』を第1回から読むねこのような、ようかいのような不思議な生き物がたくさん登場する『ねこようかい』に続く新シリーズ。人を惑わし魅了する魔性の力を持つ“ねこもんすたー”と飼い主たちの日常をフルカラーでお届け！ 登場するのは、満月を見ると狼（？）に変身するねこや、猫語と人語を使いこなすねこ、なぞなぞを出題してくるねこ