韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は4日、「政府が準備した2026年度予算案は、まさにAI時代を開く大韓民国の最初の予算案」とし「今こそ人工知能（AI）時代の高速道路を構築し、飛躍と成長の未来を切り開いていかなければならない」と述べた。李大統領はこの日、国会で2026年度政府予算案に関する施政演説を行い、「AI時代には、一日遅れれば一世代が後れを取る」と強調した。李大統領は「残念ながら前政府は、値千金の貴重な