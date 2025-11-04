ソラヤマいしづちは、愛媛県の皿ヶ嶺連峰県立自然公園内にある「面河ダム公園」(久万高原町)を舞台に、アウトドアイベント「オモフェス2025秋〜ソトアソビ〜」を2025年11月8日(土)に開催！「自然であそぶ・未来をまもる」をテーマに、紅葉の森でのトレジャーラリーやダム湖畔ヨガ、草木染めワークショップなど多彩な体験が楽しめるイベントです。地元食材を活かしたグルメが楽しめる「青空マルシェ＆OMO’sキッチン」も同時開催さ