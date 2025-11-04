プロ野球・ロッテは4日、二木康太投手の現役引退を発表しました。2013年ドラフト6位で鹿児島情報高からロッテ入りした二木投手。その後は順調に登板を重ねていましたが、2022年からは激減し、今季10月5日には3年ぶりの1軍登板を迎えました。しかしこの場面では2アウト満塁のピンチを招き、ソフトバンク・山川穂高選手の満塁弾を被弾。翌日には戦力外通告を受けていました。12年のプロ生活に幕を下ろすことを決断した二木投手。球団