「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手が堂々の英語スピーチを披露。チームメートは腕をぶんぶん振り回したりガッツポーズではしゃぐなど、大興奮でたたえた。ステージに選手全員があがった直後、司会者から「山本が奇跡を起こした」と紹介され、観客からは「ヨシ！ヨシ！」コールが。山本が微笑みを浮か