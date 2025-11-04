ロッテは４日、二木康太投手（３０）が今季限りで現役を引退すると発表した。今後はチームスタッフに転身する。二木は球団を通じて「今は本当に感謝の気持ちしかありません。今後はチームスタッフとしてマリーンズのために頑張ります。今までサポートしていただいた分、今度は自分がチームのために頑張っていきたいと思っています」などとコメントした。二木は１０月６日に戦力外通告を受けていた。二木は鹿児島情報高から