国民民主党の玉木代表は４日の記者会見で、ガソリン税暫定税率を年内に廃止するとした与野党６党の合意を踏まえ、「政権との信頼関係は半歩前進した。（２０２５年度）補正予算案の賛成に向けた必要条件の一つは整ってきた」と述べた。玉木氏は「（暫定税率廃止を）政治決断としてやってくれと高市首相や片山財務相に直接働きかけた」とした上で、「首相のリーダーシップだ」と評価した。国民民主は高市政権への協力条件とし