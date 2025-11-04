警察車両の赤色灯女子中学生にみだらな行為をしたとして青森県警は4日、不同意性交の疑いで、東北管区警察局青森県情報通信部の職員宮本雄大容疑者（24）＝青森市＝を逮捕した。逮捕容疑は昨年11月9日、自宅で性交した疑い。県警によると、勤務先は県警本部内にあり、2人は交流サイト（SNS）で知り合った。同警察局の栃原伸洋首席監察官は「職員が逮捕されたことは誠に遺憾。事実関係を確認し、厳正に対処する」とコメントし