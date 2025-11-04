お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が3日に自身のアメブロを更新。息子たちの野球の試合を観戦し、感動した出来事をつづった。この日、小原は「昨日の少年野球公式戦」と切り出し、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が主催する少年野球大会「マック鈴木杯」に長男・誠希千くんと次男・誠八くんが所属するチームが出場したことを報告。「チームは負けました！」と試合結果を明かしつつも、所属人数が少ないため5年生