三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブカードの年会費を2026年4月10日以降の口座振替分から改定する。改定後の年会費は、ダイナースクラブカードの本会員が29,700円（現行24,200円）、家族会員が5,500円（変更なし）、ダイナースクラブ プレミアムカードの本会員が165,000円（現行143,000円）、家族会員が無料（変更なし）。対象カードは、ダイナースクラブカード、ダイナースクラブ プレミアムカード、ダイナースクラブ ビ