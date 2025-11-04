歌手の氷川きよし（48）が4日、自身のインスタグラムを更新。ヘルシーな料理を公開した。氷川は「自宅ランチ記録」と書き出し、「胡桃そば、ケールサラダ」と紹介し、ヘルシーな手料理の写真をアップ。現在は全国ツアーを敢行中で「明日は仙台コンサート東北のみなさんに会場でお会いできるのが楽しみです！自分に負けてたまっか！！の精神でがんばります」と決意を記していた。