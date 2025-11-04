SnowManの目黒蓮（28）がジーンズの似合う有名人に贈られる「第42回ベストジーニスト2025」の一般投票で決まる「一般選出部門」を受賞し、4日に都内で行われた受賞式に出席した。昨年に続いての受賞となり、殿堂入りに王手をかけた。「去年から引き続き2年連続でベストジーニストという名誉ある賞をいただけたことを本当にうれしく思います」と喜びを語った。受賞を一番先に伝えたのは、飼っている犬。「人に言えることじ