女優の松本若菜（41）が4日、都内で行われた「第42回ベストジーニスト2025」受賞式に出席。「協議会選出部門」を初受賞した喜びを語った。「毎年見ていたこのベストジーニストの舞台に、まさか自分が今立てているということが不思議でもありますし、それよりも本当に本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。晴れ舞台に思いのこもった1着を着て登壇。「スタイリストさんとご相談したときに、せっかくだったらい