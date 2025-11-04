女優でモデルの紺野彩夏が「第42回ベストジーニスト2025」の「次世代部門」を受賞し、4日に都内で行われた受賞式に出席した。「毎日ほぼ履いていると言っても過言ではないジーンズの、このような栄えある賞をいただけて本当に光栄ですし、率直に凄くうれしいです」と喜びを語った。今後は「ジーンズのように、どんどん成長して何回見ても飽きられないようにお仕事していきたい」と意気込んだ。同賞は、これからの時代をつく