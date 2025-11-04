米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）が大爆発だ。３日（日本時間４日）に行われたブレイザーズ戦に先発出場すると、攻守にチームをけん引。主力の故障禍に悩まされるチームの大黒柱として、今季最多の２８得点をマークして１２３―１１５の快勝をもたらし、今季初の４連勝へと導いた。レイカーズは開幕から欠場を続けるレブロン・ジェームズに加え、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスも負傷で欠場