【モデルプレス＝2025/11/04】女優でタレントの井口綾子が11月3日、自身のInstagramを更新。すらりとした脚が際立つミニスカート姿を公開した。【写真】28歳準ミス青山「可愛さ全開」ミニスカ姿◆井口綾子、ミニスカコーデで美脚披露井口は「お願いだからもう少しだけ秋続いて欲しい〜 お散歩が気持ちいい季節だいすき」とつづり、散歩中のショットを投稿。アイボリーのフーディーにミニスカートを合わせた美しい脚が際立つコーデ