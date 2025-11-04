お笑いタレントみなみかわ（43）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。上下濃紺のデニムのセットアップで登壇。Koki，（22）、松本若菜（41）、7人組ガールズグループのHANAと並んで表彰を受け、「見てくださいこの並び。やりましたね僕。まったく違和感のない並びでしょ」とドヤ顔を見せた。続けて「史上初のスキンヘッド芸人が取りました！」と喜びを爆発させた。同