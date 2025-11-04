プロ野球・巨人は4日、ジャパンウィンターリーグへの選手派遣を発表。赤星優志投手、石田充冴投手、鈴木圭晋投手、花田侑樹投手、竹下徠空選手、平山功太選手の6選手が参加することがわかりました。ジャパンウィンターリーグとは23日に沖縄で開幕するリーグ。実践機会の提供が目的とされており、12月にかけて試合が行われます。このリーグでは「アドバンス」と「トライアウト」という2つのリーグが設定されており、巨人の選手たち