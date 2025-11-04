モデルで女優のKoki,（22）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。この日はタイトなデニムのセットアップで登壇。「ジーンズは私のスタイルの中でマストハブアイテムのひとつ。この賞をいただけることをとてもうれしく思います」と喜んだ。同部門は、主催者の日本ジーンズ評議会「ベストジーニスト選考委員会」の選考で決定。ジーンズが似合うだけでなく、キーメッセー