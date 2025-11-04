◇関東地区大学選手権▽準決勝神奈川大４Ｘ―３創価大（４日・横浜）創価大（東京新大学連盟２位）は、１点リードの９回裏２死二塁から神奈川大（神奈川大学連盟１位）の６番・石崎冗次朗左翼手（４年＝創成館）に２点本塁打を浴び、逆転サヨナラ負けを喫した。阪神ドラフト１位の立石正広内野手（４年＝高川学園）は「３番・二塁」で出場したが４打数無安打。試合後、悔しさをにじませながら「最後に日本一になりたかった。