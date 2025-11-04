大相撲の元大関で十両・朝乃山（高砂）が４日、福岡市内の部屋宿舎で行われた朝稽古で、出稽古に来た横綱・豊昇龍（立浪）らと計１７番相撲を取った。豊昇龍との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）には２勝８敗。「指名していただいたことはうれしかった。横綱とやる時は勝ち負けにこだわらず、力を出し切って取りたかったので、その中で２番勝った。あの攻めは良かったので、本場所で出せるように、横綱と肌を合わせられたこと