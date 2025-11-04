２年連続でベストジーニストを受賞し笑顔の目黒蓮 Snow Manの目黒蓮が４日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025 』発表会に登壇。一般選出部門で受賞した。昨年に続き2年連続の受賞となった。【写真】Snow Man目黒蓮『第42回ベストジーニスト2025 』発表会の模様ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジー