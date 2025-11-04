巨人は４日、赤星優志投手、石田充冴投手、鈴木圭晋投手、花田侑樹投手、竹下徠空内野手、平山功太外野手の６選手を今月２３日から沖縄県で行われるジャパンウィンターリーグに派遣すると発表した。今月２１日に出発し、１２月１９日に帰京予定。赤星と石田充は１２月５日に帰京し、鈴木圭と花田は同５日から合流予定となっている。